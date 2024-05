Eishockey-WM: Viertelfinale mit Schweden & USA heute im TV & Stream

Die Eishockey-WM in Tschechien geht in die heiße Phase! Nach der Gruppenphase kämpfen noch acht Mannschaften in der K.o.-Phase um den Titel.

{ "placeholderType": "MREC" }

So können Sie die Viertelfinals der Eishockey-WM heute live verfolgen:

Schweden geht als klarer Favorit in die Partie gegen Finnland und darf sich wohl auch die größten Hoffnungen auf den WM-Titel machen. Die Skandinavier holten in der Gruppe B sieben Siege aus sieben Spielen und wurden dementsprechend Tabellenerster. Die schwedische Dominanz bekam unter anderem die deutsche Nationalmannschaft bei der 1:6-Niederlage deutlich zu spüren. Auch die USA kamen in ihrem ersten Spiel mit 2:5 gegen Schweden unter die Räder.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ausgeglichener scheint das anstehende Duell zwischen den US-Amerikanern und Tschechien. Die Tschechen (Platz drei in Gruppe A) dürften zwar als leichter Underdog angesehen werden, verpassten jedoch in der Gruppenphase nur knapp einen Sieg gegen Titelverteidiger Kanada. Die USA lösten als Zweiter der Gruppe B das Viertelfinalticket, müssen sich allerdings auf eine hitzige Atmosphäre vor den tschechischen Heimfans in Prag einstellen.

Die Sieger des Viertelfinals bestreiten anschließend am Samstag das Halbfinale, bevor am Sonntag das Spiel um Platz drei sowie das Endspiel steigt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wo wird die Eishockey-WM übertragen?

Im Free-TV zeigt erstmals Pro7 alle deutschen Spiele sowie die K.o.-Runde live, weitere 15 Partien sind auf Pro7 MAXX vorgesehen.