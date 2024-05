Eishockey-WM LIVE: Deutschland - Schweiz heute im TV, Livestream & Ticker

So können Sie Deutschland - Schweiz heute live verfolgen:

Eishockey-WM: Deutschland muss sich nicht verstecken

Während die Schweizer aus Prag anreisen, wohnen und spielen die Deutschen bereits seit zwei Wochen in Ostrava. „Es ist ein relativ großer Vorteil, dass wir hier in unserer Kabine bleiben, unser gewohntes Umfeld behalten und mit der Halle vertraut sind“, meinte Torjäger John-Jason Peterka.

Das Halbfinale am Samstag sowie das anschließende Finale am Sonntag finden allerdings in der tschechischen Hauptstadt statt. „Da“, sagte Center Dominik Kahun, „wollen wir alle hin, das ist das große Ziel.“ Auch Sturm hofft, dass die Saison nach langer, enttäuschender NHL-Spielzeit „noch vier Tage dauert, ich werde alles aus meinem Tank rausholen, was noch da ist“.