Eishockey-WM mit Weltmeister Kanada heute im TV, Livestream & Ticker

Am Samstag startet Weltmeister Kanada in die Eishockey-WM in Tschechien. In der Gruppe A treffen die Nordamerikaner in Prag bereits um 12.20 Uhr auf Außenseiter Großbritannien. Um 16.20 Uhr trifft Österreich ebenfalls in der tschechischen Hauptstadt auf Dänemark. Zum Abschluss der Gruppe A am Samstag treffen Norwegen und Gastgeber Tschechien aufeinander.

Deutsche Gruppe B startet mit Frankreich

In der deutschen Gruppe B machen die Franzosen am Samstag den Auftakt gegen Kasachstan. Beide Teams treffen bereits um 12.20 Uhr in Ostrava aufeinander. Anschließend duellieren sich um 16.20 Uhr Polen und Lettland bevor das DEB-Team am Abend um 20.20 Uhr auf die USA trifft. (Eishockey-WM: Alle Infos zum DEB-Team)

So können Sie die Eishockey-WM live verfolgen:

Kanada ist Rekordweltmeister

Mit dem Eishockey-WM-Sieg 2023 konnte die Nationalmannschaft Kanadas ihren 28. Weltmeistertitel erringen und ist somit Rekordsieger des Wettbewerbes. Im Finale setzten sich die Kanadier gegen die deutsche Nationalmannschaft durch. Für Deutschland war es bisher die dritte Silbermedaille bei einer Eishockey-WM.

Wo wird die Eishockey-WM übertragen?

Im Free-TV zeigt erstmals Pro7 alle deutschen Spiele sowie die K.o.-Runde live, weitere 15 Partien sind auf Pro7 MAXX vorgesehen. MagentaSport überträgt bis zu 21 Spiele live. Kostenpflichtig ist auch das komplette WM-Programm, das Sportdeutschland.TV als Rechteinhaber mit allen 64 Partien anbietet.