Eishockey-WM mit Weltmeister Kanada heute im TV, Livestream & Ticker

Auch am Sonntag stehen wieder reichlich Spiele bei der Eishockey-WM an. Nachdem am Samstagabend bereits Deutschland gegen die USA verloren hat, schauen die Spieler nun darauf, was ihre Konkurrenten in der Gruppe B machen. Aber auch in Gruppe A kann sich bereits ein erstes Bild über den Turnierverlauf bilden. Hier treffen Finnland und Großbritannien um 12.20 Uhr aufeinander. Um 16.20 Uhr duellieren sich die Dänemark und Kanada, bevor das Nachbarschaftsduell zwischen Österreich und der Schweiz um 20.20 Uhr angepfiffen wird.