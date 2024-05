Eishockey-WM: Nach Großbritannien steigt auch Polen wieder ab

Beide Aufsteiger steigen wieder ab: Nach Großbritannien muss bei der Eishockey-WM in Tschechien auch Polen den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten - zum insgesamt zehnten Mal. Die Polen verloren das entscheidende letzte Gruppenspiel gegen Kasachstan mit 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) und schlossen die Gruppe B in Ostrava als Letzte ab.

Am Nachmittag hatten bereits die Briten ihre letzte Chance auf den Klassenerhalt verspielt. Das Team um den künftigen Berliner Liam Kirk kassierte mit 2:5 (0:3, 1:1, 1:1) gegen Norwegen in der sechsten Vorrundenpartie die sechste Niederlage und stieg zum fünften Mal nach 1951, 1962, 1994 und 2022 ab. Das letzte Spiel am Dienstag (12.20 Uhr) in Prag gegen Österreich hat keine Bedeutung mehr.