"Schaut ziemlich gut aus": DEB-Team hofft auf Sturm

„Er ist gut drauf. Er hilft uns weiter“, sagte der Münchner und lobte den Eishockey-Arbeiter der San Jose Sharks in den höchsten Tonen: „Er kann defensiv und offensiv, ist sich für nichts zu schade, geht in die Zweikämpfe mit 100 Prozent rein - genau das, was wir brauchen.“ Bundestrainer Harold Kreis ließ aber noch offen, ob Sturm am Mittwoch (16.20 Uhr im LIVETICKER) wieder mitwirken kann: „Er hat heute gut mittrainiert, wir entscheiden morgen, ob er in der Lage ist zu spielen.“