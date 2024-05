Eishockey-WM: Nächste Abreibung! DEB-Team gegen Schweden ohne Chance

Nächste Niederlage für Deutschland! Das DEB-Team hat bei der Eishockey-WM in Tschechien deutlich gegen Schweden mit 1:6 (0:3, 0:2, 1:1) verloren. Nach dem Auftaktsieg gegen die Slowakei und der Pleite gegen die USA ist es die zweite Niederlage im dritten Spiel.

Kapitän Müller: „Wir haben das nicht gut gemacht“

Ab jetzt geht es für das DEB-Team um alles

„Wir sind zweimal unter die Räder gekommen, da muss man nichts schönreden. Aber die Tabelle sieht nicht so schlecht aus und wir haben alles noch in der eigenen Hand. Die nächsten Spiele werde mental eine Herausforderung“, meinte der Kapitän.

USA patzt in deutscher Gruppe

„Bitter, bitter“, waren die ersten Worte von Yasin Ehliz nach der Pleite. „In solchen Spielen muss man akzeptieren, dass man viel defensiv spielt, aber das haben wir nicht hinbekommen“, fügte er hinzu. Er betonte, dass die nächsten Gruppenspiele sehr wichtig seien und es in denen „um alles geht“. Ehliz verwies aber zugleich darauf, dass die Mannschaft in den letzten Jahren gezeigt habe, dass sie es mit allen Gegner aufnehmen könne.

Deutschland hat „totale Probleme“

Im ersten Drittel zeigte Titelanwärter Schweden seine ganze Klasse und dominierte das deutsche Team. Bereits nach drei Minuten erzielte Erik Karlsson die Führung. Deutschland fehlte die Durchschlagskraft in der Offensive und kam nicht über zaghafte Ansätze hinaus. Auf der anderen Seite des Eises kamen die Skandinavier immer wieder zu guten Chancen. So erhöhte Marcus Pettersson in der 15. Minute die Führung.