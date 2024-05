Eishockey-WM: USA ohne Probleme gegen Polen - Tschechien im Viertelfinale

Mitfavorit USA hat bei der Eishockey-WM den dritten Sieg gefeiert und den Einzug in das Viertelfinale weiter fest im Blick. Die US-Amerikaner setzten sich am Freitagabend souverän mit 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) gegen die noch sieglosen Polen durch und zogen in der Gruppe B wieder an Deutschland vorbei auf den zweiten Platz. Das DEB-Team hatte zuvor 8:2 gegen Kasachstan gewonnen.