Nach dritter Niederlage: Deutschland bei U20-WM vor Aus

Die deutschen Eishockey-Junioren haben auch ihr drittes Spiel bei der U20-WM verloren und stehen vor dem Aus. Das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter unterlag Gastgeber Kanada in Ottawa 0:3 (0:1, 0:0, 0:2). Um den Traum vom Viertelfinale am Leben zu erhalten, benötigt das Schlusslicht der Gruppe A nun am Montagabend (21.30 Uhr/MagentaSport) einen Sieg in regulärer Spielzeit gegen Lettland.