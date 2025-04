"Muss das Ziel sein": DEB-Team will wieder ins WM-Viertelfinale

Eishockey -Bundestrainer Harold Kreis erwartet bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark mindestens den Einzug ins Viertelfinale. „Das muss unser Ziel sein“, sagte der 66-Jährige in der Medienrunde des übertragenden TV-Senders ProSieben „ran Eishockey - WM 2025“ am Dienstag. Anschließend stelle sich die „Frage der Tagesform“.

Deutschland startet am 10. Mai in Herning gegen Ungarn in die WM. Vorher steht am Sonntag (17 Uhr/MagentaSport) noch die Generalprobe gegen die USA in Düsseldorf an.