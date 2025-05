"Einer WM nicht würdig": Künast kritisiert Eisqualität

Das große Loch im WM-Eis sorgt weiter für Aufregung bei der Eishockey-Weltmeisterschaft. „Da muss der Veranstalter und auch der Weltverband was tun“, forderte DEB-Sportdirektor Christian Künast am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin, „es geht um die Sicherheit der Spieler. Eisqualität in dem Rahmen ist einer WM nicht würdig.“