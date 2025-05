Eishockey-WM 2025: Sorgen um deutschen Star

Die Sorgen im deutschen Team bei der Eishockey-WM waren kurzzeitig groß. Keeper Philipp Grubauer musste im Spiel gegen die USA in der 42. Minute zwischenzeitlich verletzt raus. Der 33-Jährige hatte dabei sichtbare Schmerzen an der Hand. „Er hatte ein Taubheitsgefühl in der Hand. Das ist alles geklärt und wieder gut“, sagte Bundestrainer Harold Kreis bei Pro7.