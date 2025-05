Eishockey-WM: Bitteres Aus für deutschen NHL-Star!

Eishockey-WM: Kehrt Pföderl zurück?

Damit dürfte im nächsten Vorrundenspiel am Donnerstag (ab 16.20 Uhr im LIVETICKER) gegen die Schweiz der Berliner Torjäger Leo Pföderl in die Mannschaft zurückkehren. Der 31-Jährige, Spieler des Jahres in der DEL und neuer Rekordtorschütze in den Playoffs, hatte gegen Norwegen Platz für den nachgereisten NHL-Star Tim Stützle machen müssen.