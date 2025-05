Eishockey-WM heute: Deutschland - Schweiz live im Free-TV, Livestream & Ticker

Deutschland trifft am 4. Spieltag bei der Eishockey-WM 2025 auf den Erzrivalen Schweiz. Bleiben die Deutschen weiter ungeschlagen?

Eishockey-WM: So können Sie Deutschland vs. Schweiz heute live verfolgen:

DEB-Star Kahun ist Schweiz-Experte

Der 29-Jährige, einer von nur noch zwei doppelten Silberhelden im deutschen Team, ist der Schweiz-Experte. Der ehemalige NHL-Profi, Olympiazweiter 2018 und Vizeweltmeister 2023, spielt seit vier Jahren in der National League, erst für den SC Bern, seit Februar für den HC Lausanne.

In der Tat: Weil die Nachbarn nach ihren ersten drei WM-Spielen auch in der Tabelle eng beieinander stehen, geht es höchstwahrscheinlich für beide weiter. Und vielleicht gibt es ein Wiedersehen - nicht in der ersten K.o.-Runde, aber womöglich später, wenn es um die Farbe der Medaille geht.