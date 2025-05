Eishockey-WM live: Spielplan, TV, Stream, Deutschland, NHL-Stars - alle Infos

Die Eishockey-WM 2025 beginnt am 9. Mai. Deutschland hat eine harte Gruppe erwischt, kommt aber mit drei NHL-Stars. TV? Spielplan?SPORT1 hat alle Infos.

Die Eishockey-WM 2025 beginnt am 9. Mai. Deutschland hat eine harte Gruppe erwischt, kommt aber mit drei NHL-Stars. TV? Spielplan?SPORT1 hat alle Infos.

Immerhin gelang vor zwei Jahren der Einzug ins WM-Finale. 2025 wird die Weltmeisterschaft in Stockholm (Schweden) und Herning (Dänemark) ausgetragen.

So können Sie die Eishockey-WM 2025 live verfolgen:

Eishockey-WM: Wo laufen die deutschen Spiele im TV und Stream?

Alle Spiele mit deutscher Beteiligung laufen im Free-TV bei Pro 7. Los geht es am Samstag um 16.20 Uhr gegen Außenseiter Ungarn. Zusätzlich zeigt Pro 7 MAXX insgesamt 20 WM-Partien im Free-TV.

Bei Streaming-Anbieter MagentaSport gibt es ebenfalls die deutschen Spiele, fünf Spiele der DEB-Gruppe sowie ausgewählte K.o.-Duelle LIVE. Wer alle WM-Spiele sehen will, sollte sich ein Abo bei sportdeutschland.tv gönnen. Für 15 Euro bekommen Sie die gesamte WM und insgesamt 43 exklusive Partien.

Modus: Wie läuft die Eishockey-WM?

Gespielt wird zunächst in zwei Gruppen mit je acht Mannschaften, die besten vier Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale, während die beiden Gruppenletzten in die Division I absteigen (ehemals B-Gruppe).

Die Gruppe A spielt in Stockholm, die Gruppe B mit Deutschland geht im dänischen Herning auf das Eis. Als aktueller Achter der Weltrangliste (Russland ist trotz Rang zwei nach wie vor von der Teilnahme ausgeschlossen) ist das erklärte Ziel für die Truppe um Bundestrainer Harold Kreis zunächst das Viertelfinale. Ab den Halbfinals wird in Stockholm gespielt.

Der Spielplan der WM

Deutschland bekommt es in der Gruppe B mit Weltmeister Tschechien, Vize-Weltmeister Schweiz, den USA, Dänemark, Kasachstan, Ungarn und Norwegen zu tun. Im vergangenen Jahr war im Viertelfinale gegen die Schweizer Schluss (1:3).

Siege gegen die Außenseiter Ungarn und Kasachstan (Sonntag) und Norwegen (Dienstag) sind also eigentlich Pflicht, um das Viertelfinale zu schaffen, ehe dann die dicken Brocken Schweiz, USA und Tschechien warten. Am letzten Gruppenspieltag geht es noch gegen Gastgeber Dänemark. Deutschland ist also direkt gefordert.