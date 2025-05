Eishockey-WM: Fix! Neuer Kapitän für das DEB-Team

SID 04.05.2025 • 14:09 Uhr Moritz Seider übernimmt das Kapitänsamt in der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Der langjährige Spielführer Moritz Müller fehlt bei der WM verletzt.

Moritz Seider führt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft als Kapitän bei der WM in Schweden und Dänemark an. Der NHL-Starverteidiger übernimmt bereits bei der Generalprobe das „C“ auf dem Trikot vom langjährigen Spielführer Moritz Müller, der wegen einer Schulterverletzung erstmals seit 2012 bei einer WM fehlt. Diese Entscheidung gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Sonntag vor dem letzten Testspiel in Düsseldorf gegen die USA (17.00 Uhr) bekannt.

„Es ist natürlich eine absolute Ehre für mich, dieses Amt innezuhaben, und es erfüllt mich mit großem Stolz“, sagte der 24-Jährige: „Es sind auch große Fußstapfen, in die ich treten werde. Insofern baue ich auf den Support der anderen in der Kabine. Die Vorfreude ist sehr groß auf die WM, denn wir sind eine gute Gruppe, und wir gehen optimistisch in das Turnier.“

Als Assistenten werden den Abwehrspieler der Detroit Red Wings der Mannheimer Marc Michaelis und der Berliner Jonas Müller unterstützen, auch der Schweiz-Legionär Dominik Kahun zählt als weiterer Assistenzkapitän zur Führungsgruppe.

Für Seider, aktuell der bestbezahlte deutsche Eishockeyspieler der Geschichte, ist es bereits die fünfte WM. Beim Silbercoup vor zwei Jahren in Tampere war der Verteidiger bereits einer der wichtigsten Führungsspieler - nicht nur auf dem Eis.

„Ideale Bindeglieder in unserer Kabine“

„Wir haben von Verbandsseite aus entschieden, diese Rollen nicht nur allein über die Anzahl der Länderspiele zu definieren, sondern weitere Faktoren mit einzubeziehen“, begründete Bundestrainer Harold Kreis die Wahl: „So sind wir zur Entscheidung gelangt, diese vier Spieler zu benennen. Sie verkörpern aus unserer Sicht die Führungsgruppe in der Kabine und stehen sowohl für die ältere Gruppe als auch für die Jüngeren in unserem Team. Sie sind damit ideale Bindeglieder in unserer Kabine, was ausschlaggebend für unsere Entscheidung war.“