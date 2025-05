Eishockey-WM 2025: Deutsche Nationalmannschaft testet gegen die USA

Die Eishockey-WM steht in den Startlöchern, doch noch steht für das Team von Harold Kreis ein wichtiger Härtetest an. Am frühen Sonntagabend probt die Deutsche Eishockey Nationalmannschaft gegen die USA ein letztes Mal für den Ernstfall.

Eishockey: So können Sie den WM-Test zwischen Deutschland und der USA live verfolgen

Eishockey: Deutschland muss weiter zulegen

Eishockey: Deutschland muss auf Kapitän Müller verzichten

Eishockey: Deutschland steigt am 10. Mai ins WM-Turnier ein

Deutschland tritt bei der WM in Gruppe B an und muss am 10. Mai sein erstes Spiel gegen Ungarn bestreiten. Die weiteren Gegner lauten Tschechien, Schweiz, USA, Kasachstan, Norwegen, Dänemark und Ungarn. Bundestrainer Kreis hat in einer Medienrunde das Viertelfinale als klares Ziel ausgegeben, ehe die „Big Games“ an der Reihe wären. „Wir setzen alles daran, uns in diese Position zu bringen“, versprach er.