Eishockey-WM heute LIVE: Finnland vs. Österreich im TV, Livestream und Ticker - Schützenhilfe für Deutschland?

SPORT1 24.05.2026 • 13:00 Uhr Deutschland muss am spielfreien Sonntag auf Schützenhilfe hoffen. Hier läuft das Duell zwischen Österreich und Finnland heute live im TV, Livestream und Ticker.

Deutschland bangt trotz des 6:2-Erfolgs gegen Österreich um den Viertelfinaleinzug bei der Eishockey-WM. Das DEB-Team hat nach dem Wechselbad der Gefühle am Samstag nun aber einen spielfreien Tag – und muss auf Schützenhilfe hoffen.

Die Niederlage der USA gegen Lettland könnte Deutschland teuer zu stehen kommen, jedoch ist ein erneuter Turnaround am heutigen Sonntag möglich.

In der Deutschland-Gruppe kommt es zu den Duellen zwischen den USA und Ungarn sowie Finnland und Österreich. Dabei gilt es aus deutscher Sicht, auf Siege für Ungarn und die USA hoffen.

Insbesondere die Finnen sind als Gruppen-Zweiter klar favorisiert gegen Österreich. Die USA haben zwar bei der WM bislang nicht überzeugt, sollte im Duell mit dem Underdog Ungarn aber auch die besseren Karten haben.

So können Sie die Eishockey-WM 2026 live verfolgen:

Eine Übertragung im Free-TV gibt es heute nicht. Die Partie zwischen Finnland und Österreich (ab 20:20 Uhr) läuft jedoch kostenpflichtig auf MagentaSport und im zugehörigen Stream. Das Match kann außerdem kostenlos im Livestream auf Joyn und im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Zudem werden alle Partien der Eishockey-WM kostenpflichtig auf Sporteurope.TV übertragen.

Eishockey-WM 2026: Vorentscheidende Duelle in Gruppe B

In Gruppe B kommt es zunächst zum Spiel zwischen Dänemark und Italien. Die Dänen sind mit drei Zählern auf Platz sechs, Italien ist Tabellen-Achter und würde Stand jetzt absteigen. Die Italiener benötigen folgerichtig unbedingt einen Sieg im vorletzten Gruppenspiel.

Im Anschluss möchte Kanada seine Gruppenführung verteidigen. Die Slowakei ist bei nur drei Punkten Rückstand auf Kanada aber rechnerisch in der Lage, am großen WM-Favoriten vorbeizuziehen.

Eishockey-WM 2026: Der Spieltag im Überblick

16.20 Uhr:

USA – Ungarn

Dänemark – Italien

20.20 Uhr: