Eishockey-WM: Hätte Deutschlands Gegentor nicht zählen dürfen?

Moritz Thienen 15.05.2026 • 18:11 Uhr Deutschland gerät bei der Eishockey-WM gegen Finnland früh in Rückstand. Das Gegentor sorgt für mächtig Gesprächsstoff. Torhüter Philipp Grubauer beschwert sich, die Experten Moritz Müller und Uwe Krupp sehen ein irreguläres Tor.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ists im Auftaktspiel bei der Eishockey-WM gegen Finnland (JETZT im LIVETICKER) früh in Rückstand geraten – aber ging da alles mit rechten Dingen zu?

Anton Lundell traf nach knapp achteinhalb Minuten mit einem sehenswerten Schuss in Überzahl zur Führung. Nur wenige Sekunden bevor der Puck im Tor einschlug behinderte allerdings Jesse Puljujärvi den deutschen Torhüter Philipp Grubauer deutlich. Der Finne berührte den NHL-Goalie im Torraum und schob ihn leicht aus der Position.

Direkt nach dem Treffer beschwerte sich auch Grubauer deutlich bei den Schiedsrichtern. Eine Überprüfung im Video gab es trotzdem nicht. Wohl auch, weil sich Bundestrainer Harold Kreis gegen eine mögliche Challenge entschied.

Eishockey-WM: Müller und Krupp sehen irreguläres Tor

Eine Entscheidung, die MagentaSport-Experte Moritz Müller anders getroffen hätte: „Grubi moniert das sofort. Das hätte man challengen können.“

Zuvor hatte der langjährige DEB-Kapitän analysiert, warum das Tor aus seiner Sicht irregulär war: „Er behindert den Grubi auf jeden Fall. Das sieht man ganz klar: Er fährt rückwärts in den Torhüter rein und trifft ganz klar die Matte. Damit hindert er Grubi daran, weiter aus dem Torraum rauszukommen.“

„Vor dem Tor – und Grubauer zeigt es auch an – gab es einen ganz klaren Kontakt mit dem Torhüter“, monierte auch der ehemalige Bundestrainer Uwe Krupp bei ProSieben.

Der ehemalige NHL-Verteidiger relativierte anschließend aber leicht: „Es ist keine ganz klare Entscheidung. Das ist immer wieder Interpretation und Schiedsrichterauslegung. Das hättest du auch nicht geben können, das Tor.“