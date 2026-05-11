Eishockey-WM: Deutsches Aufgebot steht

SID 11.05.2026 • 09:31 Uhr Nach der Generalprobe gegen die USA ist der WM-Kader der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft komplett. Die Olympia-Auswahl wurde fast halbiert.

Bundestrainer Harold Kreis erhält kurz vor dem Beginn der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz weitere Verstärkung. Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Montag mitteilte, stößt in Torhüter Jonas Stettmer, den Verteidigern Kai Wissmann und Eric Mik sowie den Stürmern Andreas Eder, Frederick Tiffels und Manuel Wiederer ein Berliner Meister-Sextett zur Nationalmannschaft.

Der Kader für das Turnier ist damit komplett. Auch Moritz Seider, der nach der Generalprobe am Sonntag in Mannheim gegen die USA (2:5) bereits grünes Licht gegeben hatte, steht im finalen DEB-Aufgebot. In Dominik Bokk, Samuel Dove-McFalls, Eder, Philipp Sinn, Stettmer und Marcus Weber schafften sechs Debütanten den Sprung zur WM.

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Draisaitl, Stützle und Peterka fehlen bei der Eishockey-WM

„Nach dem Spiel gegen die USA haben wir nochmal eingehend über die letzten zu vergebenden Plätze gesprochen und sind überzeugt, die Rollen in der Mannschaft für die Weltmeisterschaft nun optimal besetzt zu haben“, sagte Kreis. Sportvorstand Christian Künast sprach von „keiner leichten Entscheidung“.

Kreis und Künast mussten auf vielen Positionen improvisieren. Nach den Absagen von Leon Draisaitl, Tim Stützle und John-Jason Peterka werden in Lukas Reichel und Nico Sturm wahrscheinlich weitere NHL-Profis beim Turnier in der Schweiz fehlen, das für Deutschland am Freitag gegen den Olympia-Dritten Finnland beginnt. In Philipp Grubauer, Seider und Joshua Samanski sind ein Jahr vor der Heim-WM nur drei Profis aus der besten Liga der Welt angereist.

Nur 13 Spieler der zur besten Nationalmannschaft aller Zeiten hochgejubelten Olympia-Auswahl stehen im 25er-Kader für die WM. Neben dem langjährigen Kapitän Moritz Müller von Kölner Haien sagte auch der Berliner Jonas Müller ab, zudem fehlen unter anderem Justin Schütz (Adler Mannheim) und Tobias Rieder (Red Bull München).

Eishockey-WM: Seider gibt grünes Licht

Seider, der eine Verletzung aus der langen NHL-Saison getragen hatte, fühlt sich gut. „Ich glaube, dem Ganzen sollte nichts mehr im Weg stehen“, hatte der Verteidiger der Detroit Red Wings nach seinem persönlichen Härtetest gegen die USA gesagt.

Für Eder ist die erste WM-Nominierung etwas besonderes. Sein Bruder Tobias war im Januar 2025 verstorben. Aus München wechselte er wenige Monate später nach Berlin, wo sein Bruder, der zuvor bei der WM in Tschechien dabei war, gespielt hatte. Mit den Eisbären holte der Stürmer zuletzt die Meisterschaft.

In der Gruppe A in Zürich bekommt es Deutschland neben Finnland auch mit Olympiasieger und Titelverteidiger USA, Gastgeber Schweiz, Lettland, Österreich, Ungarn und Aufsteiger Großbritannien zu tun.

Das Aufgebot des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB)

Torhüter: Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Maximilian Franzreb (Adler Mannheim), Jonas Stettmer (Eisbären Berlin)

Verteidiger: Fabio Wagner, Phillip Sinn (beide Red Bull München), Leon Hüttl (ERC Ingolstadt), Marcus Weber (Nürnberg Ice Tigers), Leon Gawanke (Adler Mannheim), Moritz Seider (Detroit Red Wings), Eric Mik, Kai Wissmann (beide Eisbären Berlin)