Eishockey-WM heute live: Deutschland - Lettland im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 17.05.2026 • 17:17 Uhr Nach der Auftaktpleite steht das DEB-Team bei der Eishockey-WM im zweiten Spiel am Sonntag gegen Lettland schon unter Druck. Gelingt dennoch der erste Sieg?

„Wir haben heute gegen ein starkes Finnland verloren. Eigentlich haben wir ein gutes Spiel gezeigt“, sagte Bundestrainer Harold Kreis bei ProSieben: „Wir werden einige Sachen anders machen wollen. Wir hätten nach 40 Minuten zum Beispiel öfter aufs Tor schießen müssen. Es war ein guter Start mit einem unbefriedigenden Ergebnis für uns.“

Eishockey-WM heute live: So können Sie das Deutschland – Lettland verfolgen

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Alle deutschen WM-Partien sowie das Finalwochenende werden live im Free-TV bei ProSieben übertragen. Zusätzlich zeigen ProSieben MAXX und Joyn weitere Begegnungen des Turniers. MagentaSport überträgt insgesamt 18 WM-Spiele, darunter auch alle deutschen Partien.

Deutschland hat bei der Weltmeisterschaft eine komplizierte Gruppe erwischt. In der Gruppe A warten nach Finnland und Lettland auch noch Gastgeber Schweiz, die USA, Ungarn, Österreich und Großbritannien.

Gerade gegen die direkten Konkurrenten um die Viertelfinalplätze könnte jeder Punkt entscheidend werden. Das Ziel bleibt dennoch klar: Kreis will mit seinem Team die K.o.-Runde erreichen. Daher ist der Druck nach der Niederlage zum Auftakt bereits da.

Die Vorrunde wird in zwei Achtergruppen gespielt. Die jeweils vier besten Mannschaften qualifizieren sich für das Viertelfinale und spielen anschließend im K.o.-System weiter. Die beiden Teams mit der schlechtesten Punktbilanz steigen ab. Deutschland ist als Ausrichter der WM 2027 allerdings vor einem möglichen Abstieg geschützt.

Diese Spiele stehen am Sonntag noch an

Neben Deutschland gegen Lettland finden am dritten WM-Tag noch weitere Topspiele statt.

12.20 Uhr: Großbritannien – USA

16.20 Uhr: Österreich – Ungarn