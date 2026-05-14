Fragen und Antworten zur Eishockey-WM in der Schweiz

SID 14.05.2026 • 10:52 Uhr Am Freitag beginnt die 89. Eishockey-WM in der Schweiz. SPORT1 beantwortet die wichtigsten Fragen.

In den kommenden zwei Wochen ist die Welt wieder ein Puck, zumindest für die Eishockey-Fans.

Vom 15. bis 31. Mai wird die Eishockey-WM in der Schweiz ausgetragen. Vor dem Start des Turniers beantwortet SPORT1 die wichtigsten Fragen.

Wo wird gespielt?

Erstmals seit 2009 richtet die Schweiz wieder die Weltmeisterschaft aus. Gespielt wird in Zürich in der 10.000 Zuschauer fassenden Swiss Life Arena, dazu in Fribourg in der BCF-Arena (Kapazität: 7500) im französischsprachigen Teil des deutschen Nachbarlandes. Die deutsche Auswahl spielt in der Vorrunde zunächst in Zürich. Die Viertelfinals werden gerecht auf die beiden Austragungsorte verteilt, danach bringt Zürich die WM zu Ende. Das Finale findet am Abend des 31. Mai statt.

Mit welchem Ziel geht das DEB-Team ins Turnier?

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) geht seit Jahren mit dem Ziel Viertelfinale in die Weltmeisterschaften. Davon weicht der Verband auch diesmal nicht ab, obwohl zahlreiche Stammkräfte der vergangenen Jahre fehlen und vor allem aus der NHL viele Absagen kamen. Im Vorjahr scheiterte Deutschland erstmals seit 2018 wieder in der Vorrunde. Es folgte im vergangenen Februar das enttäuschende Viertelfinal-Aus bei Olympia in Mailand.

Wie stark ist die deutsche Mannschaft?

Aufgrund der vielen Absagen ist die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis in diesem Jahr schwächer einzuschätzen. Aus dem Team für Mailand blieben lediglich 13 Spieler übrig. Vor allem im Angriff muss Kreis improvisieren. Die NHL-Stürmer Leon Draisaitl, Tim Stützle und John-Jason Peterka sind nicht dabei, auch Lukas Reichel und Nico Sturm stehen nicht im Kader.

Aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fehlen die Verteidiger Moritz Müller und Jonas Müller sowie die Angreifer Tobias Rieder und Justin Schütz. In den Torjägern Dominik Bokk und Samuel Dove-McFalls sowie den Verteidigern Philipp Sinn und Marcus Weber sowie Goalie und Final-MVP Jonas Stettmer stehen fünf WM-Debütanten im Kader. Die Hoffnungen ruhen vor allem auf Moritz Seider, der seinen persönlichen Härtetest bei der Generalprobe gegen die USA (2:5) bestand. Der Star-Verteidiger führt das NHL-Trio mit Torhüter Philipp Grubauer und Draisaitls Teamkollegen Joshua Samanski an.

Wer sind die Favoriten?

Nachdem Erzrivale USA zuletzt WM- und Olympia-Gold gewann, ist Kanada gewillt, zurückzuschlagen. Der Rekordweltmeister geht zwar nicht mit der Starpower aus dem Vorjahr an den Start, als unter anderem Nathan MacKinnon dabei war. Dennoch ist das Team um das Toptalent Macklin Celebrini und Altstar Sidney Crosby stark besetzt. Titelverteidiger USA hat dagegen neben dem zweimaligen Stanley-Cup-Sieger Matthew Tkachuk wenig Prominenz zu bieten, aber interessante junge Spieler.

Schweden, Tschechien und Finnland dürften ebenso eine gute Rolle spielen. Endlich Gold nach zwei Finalniederlagen in Folge will Gastgeber Schweiz gewinnen, obwohl Erfolgstrainer Patrick Fischer nach dem Skandal um ein gefälschtes Corona-Zertifikat der krönende Abschluss seiner Amtszeit verwehrt bleibt.

Wo wird die WM übertragen?

Im Free-TV werden die deutschen Spiele bei ProSieben und ProSieben MAXX übertragen, dazu die Viertelfinals, beide Halbfinals und das Endspiel. Auch MagentaSport zeigt die deutschen Partien live sowie ausgewählte K.o.-Spiele, allerdings hinter einer Bezahlschranke.