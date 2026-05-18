Eishockey-WM heute live: Deutschland - Schweiz im Free-TV, Stream und Ticker - DEB-Team braucht Punkte

Lars Hinzberg 18.05.2026 • 17:20 Uhr Deutschland steht bei der Eishockey WM unter Druck. Nach den Niederlagen gegen Finnland und Lettland wartet mit Gastgeber Schweiz jetzt die nächste Herausforderung.

Am heutigen Abend (ab 20.20 Uhr im LIVETICKER) steht für die deutschen Eishockey-Cracks das dritte Spiel bei der Eishockey-WM an. Nach der 0:2 Niederlage gegen Lettland kommt es nun zum Duell mit Gastgeber Schweiz.

Bundestrainer Harold Kreis ärgerten vor allem die Gegentore im Spiel gegen die Letten. Nach der zweiten Niederlage in Serie fand er klare Worte: „Wenn ich den ersten Gegentreffer anschaue, der Grubi [Philipp Grubauer, Anm. d. Red.] konnte nichts sehen, der hat so viel Verkehr vor sich und das hätten wir auch gut gebrauchen können […] Es war eindeutig zu wenig Verkehr vor dem Tor. Fertig.“

Eishockey-WM heute live: So verfolgen Sie Deutschland – Lettland im Free-TV

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Alle deutschen WM-Partien sowie das Finalwochenende werden live im Free-TV bei ProSieben übertragen. Zusätzlich zeigen ProSieben MAXX und Joyn weitere Begegnungen des Turniers. MagentaSport überträgt insgesamt 18 WM-Spiele, darunter auch alle deutschen Partien.

Deutschland hat bei der Weltmeisterschaft eine komplizierte Gruppe erwischt. In der Gruppe A warten nach Finnland und Lettland auch noch Gastgeber Schweiz, die USA, Ungarn, Österreich und Großbritannien.

Das Ziel bleibt weiterhin klar: Kreis will mit seinem Team die K.o.-Runde erreichen. Daher ist der Druck nach den Niederlagen zum Auftakt längst hoch.

Die Vorrunde wird in zwei Achtergruppen gespielt. Die jeweils vier besten Mannschaften qualifizieren sich für das Viertelfinale und spielen anschließend im K.o.-System weiter. Die beiden Teams mit der schlechtesten Punktbilanz steigen ab. Deutschland ist als Ausrichter der WM 2027 allerdings vor einem möglichen Abstieg geschützt.

Diese Spiele stehen am Montag noch an

Neben Deutschland gegen die Schweiz finden am dritten WM-Tag noch weitere Topspiele statt.

16.20 Uhr: Finnland – USA

16.20 Uhr: Kanada – Dänemark