Eishockey-WM heute LIVE: Ungarn vs. Lettland im TV, Livestream und Ticker - Feiert Deutschland das Wunder?

SPORT1 26.05.2026 • 09:00 Uhr Deutschland muss am letzten Spieltag auf Schützenhilfe hoffen. Hier läuft das Duell zwischen Ungarn und Lettland heute live im TV, Livestream und Ticker.

Damit es noch klappt, ist Deutschland auf Schützenhilfe angewiesen. Denn trotz des souveränen Sieges am letzten Spieltag gegen Großbritannien muss das DEB-Team auf einen Patzer der Konkurrenz hoffen.

So können Sie die Eishockey-WM 2026 heute live verfolgen:

Richtig ernst wird es gleich bei den frühen Spielen (12:20 Uhr) des letzten Spieltages. Dort trifft in der deutschen Gruppe in Zürich Lettland auf Ungarn. Nur wenn Ungarn das Spiel nach 60 Minuten gewinnt, hat Deutschland noch eine Chance auf das Viertelfinale.

Eine Übertragung im Free-TV oder im kostenlosen Livestream gibt es heute nicht. Das Spiel wird aber von Sporteurope.TV, die alle Partien der Eishockey-WM kostenpflichtig übertragen, gezeigt.

Eishockey-WM 2026: Schweden muss ums Weiterkommen zittern

Auch in den übrigen Spielen der Gruppe A geht es noch ordentlich zur Sache. Die USA und Österreich treffen (ab 16:20 Uhr im LIVETICKER) im direkten Duell um das Weiterkommen. Der Sieger steht im Viertelfinale. Zum Abschluss kämpfen Gastgeber Schweiz und Finnland um den Gruppensieg (ab 20:20 Uhr im LIVETICKER).

Extrem spannend wird zudem das Duell zwischen Schweden und der Slowakei in Gruppe B. Eine der beiden Top-Nationen wird nach dem überraschenden Viertelfinaleinzug von Norwegen definitiv in der Gruppenphase ausscheiden.

Schweden braucht für den Viertelfinaleinzug einen Sieg nach 60 Minuten. Den Slowaken reicht das Erreichen der Verlängerung. Norwegen (im Duell mit Dänemark), Kanada und Tschechien (im direkten Duell) kämpfen noch um die Platzierungen in der Gruppe, wobei die Kanadier den Gruppensieg schon sicher haben.

Eishockey-WM 2026: Der Spieltag im Überblick

12.20 Uhr:

Ungarn – Lettland

Norwegen – Dänemark

16.20 Uhr:

USA – Österreich

Schweden – Slowakei

20.20 Uhr: