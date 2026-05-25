Eishockey-WM: Sensation um Außenseiter Norwegen perfekt

Moritz Thienen 25.05.2026 • 18:53 Uhr Norwegen sorgt bei der Eishockey-WM für eine große Überraschung. Der Außenseiter steht im Viertelfinale. Eine große Nation wird ausscheiden.

Norwegen steht bei der Eishockey-WM sensationell im Viertelfinale. In der Gruppe B in Fribourg schaffte der Außenseiter die große Überraschung.

Nach dem Sieg über Schweden schlug die Mannschaft um den Straubinger DEL-Torhüter Henrik Haukeland Tschechien mit 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) und steht erstmals seit 2012 in der K.o.-Runde.

Die WM-Sensation sorgte in der Heimat für unglaubliche Begeisterung. „Das ist total verrückt! Das ist völlig unerhört, fantastisch und einfach der Hammer!“, schrieb die norwegische Zeitung VG: „Norwegen erreicht erstmals seit 14 Jahren das Viertelfinale der Weltmeisterschaft: Ist das möglich?!“

Die Skandinavier machten schon vor der letzten Partie gegen Dänemark den Einzug ins Viertelfinale perfekt. Norwegen wäre mit einem Sieg über die enttäuschenden Dänen sogar sensationell Zweiter.

Eishockey-WM: Schweden oder Slowakei scheidet aus

Die Tschechen waren wie Rekordweltmeister Kanada bereits vor dem Spiel für das Viertelfinale qualifiziert gewesen. Am Dienstag spielen die Schweden gegen die Slowakei den letzten Platz in der Runde der letzten acht aus.

Die „Tre Kronor“ benötigt dafür einen Sieg nach regulärer Spielzeit. Einer der beiden Top-Nationen Schweden oder Slowakei wird defintiv schon in der Gruppenphase ausscheiden.

Deutschland kurz vor dem Aus

Die Chancen auf den Viertelfinal-Einzug bei der WM in der Schweiz sind für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft dagegen auf ein Minimum gesunken. Olympiasieger und Titelverteidiger USA gewann sein vorletztes Vorrundenspiel mit 7:3 (2:0, 3:1, 2:2) gegen Ungarn. Weil das US-Team am Dienstag noch auf Österreich trifft, wird eine der beiden Mannschaften sicher vor Deutschland liegen.

Die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis muss nun erneut den Ungarn die Daumen drücken. Der Außenseiter trifft am finalen Spieltag der Gruppe A auf Lettland. Holen die Balten mindestens einen Punkt, liegen auch sie vor den Deutschen, die damit wie bereits im Vorjahr in Dänemark nach der Vorrunde ausgeschieden wären.

Das Kreis-Team spielt am Abend (20.20 Uhr/ProSieben und MagentaTV) gegen den bereits feststehenden Absteiger Großbritannien. Ein Sieg nach regulärer Spielzeit ist Pflicht, um die kleine Hoffnung am Leben zu halten.

Vor dem Duell ums Weiterkommen gegen die Österreicher trafen Kapitän Justin Faulk (10./28.), Matthew Tkachuk (19./57.), Ryan Leonard (23./39.) und Max Plante (60.) am Memorial Day in ihrer Heimat für die Amerikaner, die im Schlussdrittel etwas Tempo rausnahmen.