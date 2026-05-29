Eishockey-WM: Legenden-Besuch bei der Schweiz! "Er ist der Größte"

Daniel Höhn 29.05.2026 • 14:08 Uhr Den Schweizer Eishockey-Cracks wird ein Wunsch erfüllt. Eine Sport-Legende besucht die Mannschaft in der Kabine.

Vor dem 3:1-Sieg der Schweiz im Viertelfinale der Eishockey-WM gegen Schweden wurde der Mannschaft des Gastgebers ein großer Wunsch erfüllt.

Die Schweizer Tennis-Legende Roger Federer kam in die Kabine und verkündete die „Starting Six“. Es war der perfekte Zeitpunkt, denn bislang hatte die Nati alle K.o.-Runden-Spiele gegen Schweden verloren.

„Er ist der Größte für uns alle“

„Es war mega cool, ich habe ihn sogar zweimal umarmt, um ein wenig von seiner Energie abzuholen. Es ist unglaublich für uns. Er ist der Größte für uns alle, der größte Sportler und ein Riesenvorbild“, sagte Kapitän Roman Josi nach der Partie: „Dass er in die Kabine kam, hat uns einen Riesen-Push gegeben. Wenn ein solcher Sportler und eine solche Persönlichkeit in unsere Kabine kommt, ist dies das Größte.“

Auch Stürmer Nico Hischier zeigte sich begeistert: „Es war cool. Roger ist Roger. Jeder kennt ihn. Wenn er kommt und uns zuschaut, gibt das sicher Zusatzmotivation. Es hat allen Freude bereitet, und glücklicherweise haben wir das Spiel gewonnen.“

Eishockey-WM: Federer-Besuch begeistert die Schweiz

Stürmer Sven Andrighetto fand es „sehr speziell“, dass der 20-malige Grand-Slam-Sieger Federer die Nati unterstützte: „Wir wissen alle, was für eine Persönlichkeit Roger Federer ist.“

Für Nicolas Baechler war es „ein Riesenmoment“, als Federer in die Kabine kam. „Es war eine Überraschung, wir hatten keine Ahnung. Es ist allen Jungs kalt den Rücken runtergelaufen“, sagte er: „Es hat uns enorm motiviert.“