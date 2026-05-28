Eishockey-WM: Revanche geglückt! Kanada wirft Erzrivalen raus

Kanada hat gegen Erzrivale USA eine kleine Revanche gefeiert und den Titelverteidiger bei der Eishockey-WM in der Schweiz im Viertelfinale ausgeschaltet. Der Rekordchampion um die Superstars Sidney Crosby und Macklin Celebrini siegte in der Wiederauflage des Olympia-Finals von Mailand mit 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).
Kanada wirft Erzrivalen raus
Der 19 Jahre alte Celebrini (19.), Dylan Holloway (30.), Connor Brown (59.) und Crosby (59.) trafen für die Kanadier, die im Endspiel der Winterspiele vor 95 Tagen gegen das US-Team dramatisch mit 1:2 nach Verlängerung verloren hatten. In Fribourg stand in Matthew Tkachuk nur ein Goldmedaillengewinner auf dem Eis, während die Ahornblätter auf einige NHL-Topspieler wie Crosby und Celebrini zählen konnten.
Eishockey-WM: USA verpasst Titelverteidigung
Die US-Amerikaner verpassen damit die erfolgreiche Titelverteidigung. Der ersatzgeschwächte Weltmeister hatte bereits in der Vorrunde große Probleme und die Gruppe A knapp vor Deutschland auf Platz vier abgeschlossen, wodurch es bereits früh im Turnier zum Duell der Erzrivalen kam.
Im zweiten Viertelfinale setzte sich Finnland mit 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) gegen Tschechien durch. Sakari Manninen (8.), Anton Lundell (15.), Konsta Helenius (22.) und Lenni Hameenaho (56.) trafen für den Olympia-Dritten, Filip Hronek (31.) für den Weltmeister von 2024.
Am Abend (20.20 Uhr) stehen sich der makellose Gastgeber Schweiz und Schweden gegenüber. Dazu kommt es zum Duell der Überraschungsteams: Norwegen trifft auf Lettland.