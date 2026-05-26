Eishockey-WM: So kommt Deutschland doch noch ins Viertelfinale

SPORT1 26.05.2026 • 10:30 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft hat das Weiterkommen bei der Eishockey-WM 2026 nicht mehr selbst in der Hand. SPORT1 zeigt, welche Ergebnisse dafür am Dienstag nötig wären.

Zumindest die Pflicht hat die deutsche Nationalmannschaft erfüllt. Bei der Eishockey-WM fuhr das Team von Bundestrainer Harold Kreis nach den beiden deutlichen 6:2-Erfolgen gegen Ungarn und Österreich auch noch einen 6:3-Sieg gegen Großbritannien ein. Damit sammelte die Auswahl zehn Punkte – doch die Qualifikation für die K.o.-Runde liegt nicht mehr in der eigenen Hand. Ob es für das Viertelfinale reicht, entscheidet sich erst mit den Ergebnissen am Dienstag.

In Gruppe A rangiert Deutschland derzeit mit zehn Zählern auf dem dritten Platz, allerdings mit einem entscheidenden Nachteil: Im Gegensatz zur Konkurrenz hat die DEB-Mannschaft ihre Vorrunde bereits komplett absolviert. Österreich und Lettland (jeweils 9 Punkte) sowie die USA (8) haben noch Spiele vor sich und könnten noch vorbeiziehen.

Eishockey-WM: Dieses Szenario braucht Deutschland

Klar ist dadurch: Das Team von Bundestrainer Kreis ist auf Schützenhilfe angewiesen. Nur wenn Ungarn im Duell mit Lettland (12.20 Uhr im LIVETICKER) einen Sieg in der regulären Spielzeit holt, bleibt der Weg ins Viertelfinale offen. Den favorisierten Letten würde aber schon ein Punkt genügen, um in der Tabelle vor Deutschland zu landen. Was Deutschland also brauchen würde? Eine Niederlage der Letten gegen Ungarn – und das in der regulären Spielzeit.

In diesem Fall würde Lettland bei neun Zählern bleiben und hinter Deutschland zurückfallen. Gleichzeitig ist ausgeschlossen, dass sowohl die USA als auch Österreich an der DEB-Auswahl vorbeiziehen. Beide Teams treffen aufeinander, wobei die Amerikaner als Favorit ins Spiel gehen. Dennoch könnte es im Kampf um die Viertelfinaltickets noch einmal kompliziert werden. Verschiedene Konstellationen sind denkbar, bei denen am Ende drei oder sogar vier Nationen punktgleich sind.