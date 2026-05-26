Deutscher Silber-Held mit Klartext: "Die Zeit ist reif"

SID 26.05.2026 • 11:47 Uhr Moritz Müller hat eine klare Meinung: Der Silbermedaillengewinner von 2018 und 2023 fordert verstärkte Anstrengungen im deutschen Eishockey.

Der langjährige Kapitän Moritz Müller hat nach der enttäuschenden WM der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft eine gemeinsame Aufarbeitung gefordert.

„Die Zeit ist reif, dass sich alle Akteure mal an einen Tisch setzen“, sagte der doppelte Silbermedaillengewinner von Olympia 2018 und der WM 2023 im MagentaTV-Podcast „Die Eishockey-Show“, „der Verband, DEL, DEL2, sogar die Oberligen, über den Verband auch die Nachwuchsligen und die Spieler.“

Deutsches Eishockey? Bei Müller schwingen kritische Töne mit

Man müsse sich jetzt fragen, wo das deutsche Eishockey stehe, „wollen wir jedes Jahr ins Viertelfinale oder sind wir mit den Strukturen eine Mannschaft, die gerade so ums Viertelfinale kämpfen kann“.

Die Entwicklung sei grundsätzlich positiv, sagte Müller, der aus „familiären“ Gründen auf die WM-Teilnahme verzichtet hatte und als Magenta-Experte das Turnier begleitet, „wir bauen ja gerade was auf in Deutschland, das Produkt wird immer besser. Aber was wird getan für die Nationalmannschaft, damit es besser läuft?“ Aktuell mache „jeder sein Ding“.

Die deutsche Mannschaft musste nach dem abschließenden 6:3 gegen Großbritannien auf Schützenhilfe hoffen, um noch das Viertelfinale zu erreichen. Nur eine Niederlage Lettlands am Dienstag (12.20 Uhr) gegen Ungarn nach regulärer Spielzeit würde ihr das Weiterkommen sichern. Nach dem Vorrunden-Aus vor einem Jahr in Dänemark und der Olympia-Enttäuschung in Mailand mit allen NHL-Stars um Leon Draisaitl ist es das dritte unbefriedigende Turnier in Folge.