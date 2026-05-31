Eishockey-WM heute LIVE: Das Finale im TV, Stream & Ticker

Conrad Fröhlich 31.05.2026 • 17:20 Uhr Am Sonntag wird sich eine europäische Nation zum Eishockey-Weltmeister krönen. Um 20.20 Uhr kämpfen die Schweiz und Finnland um den Titel.

Am Sonntagabend kommt es zum Showdown der Eishockey-WM. Ab 20.20 Uhr wird die Frage geklärt, wer der Eishockey-Weltmeister 2026 wird. Der WM-Gastgeber aus der Schweiz will in Zürich gegen Finnland den letzten Schritt zum Erfolg gehen.

So können Sie die Eishockey-WM 2026 heute live verfolgen

Es wäre der erste WM-Triumph der Eidgenossen im Eishockey überhaupt. Die Schweiz marschierte bislang regelrecht durch das Turnier. Eine makellose Gruppenphase mit sieben Siegen aus sieben Spielen beendete das Team von Trainer Jan Cadieux als Erster. Nachdem man Schweden im Viertelfinale trotz fünfminütiger Unterzahl zu Beginn der Partie mit 3:1 bezwungen hatte, fegten die „Eisgenossen“ mit 6:0 über Norwegen im Halbfinale hinweg. Es war eine Machtdemonstration, aus der die Schweizer ordentlich Selbstvertrauen schöpfen können.

Die Schweiz steht somit zum dritten Mal in Folge in einem WM-Finale. Auf die Niederlagen gegen Tschechien 2024 (0:2) und die bittere Pleite gegen die USA nach Verlängerung im vergangenen Jahr (0:1) soll am Sonntagabend endlich der lang ersehnte Triumph folgen.

Holt Finnland den fünften WM-Titel?

Beide Teams trafen bereits in der Gruppenphase aufeinander – mit besserem Ende für die Schweizer, die mit 4:2 die Oberhand behielten. Damit fügten die Eidgenossen den Skandinaviern die erste WM-Niederlage zu.