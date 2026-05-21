Grubauer sauer über späten Ausgleich: "Zweimal Fanghand drauf"

SID 21.05.2026 • 05:33 Uhr Das 3:3 der USA kurz vor Schluss im Spiel gegen die DEB-Auswahl war nach Meinung des Torhüters nicht regulär.

Philipp Grubauer war stinksauer. Der deutsche Eishockey-Nationaltorwart hatte seinen Fanghandschuh auf den Puck gelegt, doch die Schiedsrichter pfiffen nicht ab. Stattdessen stocherte Declan Carlile die Scheibe heraus, und Tommy Novak erzielte den 3:3-Ausgleich für die USA. Der NHL-Goalie beschwerte sich lautstark bei den Schiedsrichtern, doch es half nichts. Der Treffer zählte, das Spiel ging in die Verlängerung, das deutsche Team verlor nach Penaltyschießen 3:4 und damit auch seine vierte WM-Partie.

„Ich war zweimal mit der Fanghand drauf. Ich weiß nicht, wie lange ich die Scheibe festhalten soll“, sagte Grubauer dem SID, „es ist bitter, dass so eine Situation uns das Spiel kostet. Es ist fragwürdig, dass sie das Tor haben zählen lassen.“ Zudem war der 34-Jährige überrascht, dass Bundestrainer Harold Kreis nicht den Videobeweis forderte: „Ich weiß nicht, warum wir nicht gechallenged haben.“

Warum verzichtete Kreis auf eine Challenge?

Kreis begründete seinen Verzicht auf die „Coach’s Challenge“ mit einer Auskunft der Referees. „Der Schiedsrichter hat gesagt, für so eine Aktion gibt es keine Challenge“, erläuterte der Bundestrainer. In der Tat ist der Fall, dass ein Torhüter die Scheibe mit der Fanghand blockiert, sie aber vom Gegenspieler frei geschlagen wird, bevor der Unparteiische abpfeift, im Regelbuch und den Erläuterungen des Weltverbands IIHF nicht explizit aufgeführt.

Hinzu kommt, dass die Szene aus den verschiedenen TV-Kameraperspektiven nicht eindeutig zu erkennen war. Mit einer „Challenge“, die durch die Videobilder nicht zu belegen ist, hätte Kreis eine Strafzeit gegen sein Team riskiert. Das hätte fünf Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit den Punktgewinn noch in Gefahr gebracht.