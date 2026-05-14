Eishockey-WM: Nächster NHL-Spieler für Deutschland

SID 14.05.2026 • 13:10 Uhr Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kann auf Lukas Reichel bauen. Rund 24 Stunden vor dem Auftaktspiel gegen Finnland gibt der Angreifer sein Okay - damit sind nun vier NHL-Profis im DEB-Team dabei.

Lukas Reichel steht der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft nun doch für die WM in der Schweiz zur Verfügung.

Nur gut 24 Stunden vor dem Auftaktspiel gegen den Olympiadritten Finnland am Freitag (ab 16.20 Uhr im LIVETICKER) gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) die Anreise des NHL-Stürmers bekannt. Für Reichel muss Dominik Bokk von den Kölner Haien weichen.

Zuletzt hatte es nach einer Absage des gebürtigen Nürnbergers Reichel ausgesehen, die in seiner ungeklärten Vertragssituation in der nordamerikanischen Eliteklasse begründet war. Reichels Vertrag bei der Boston Bruins war ausgelaufen, der Stürmer damit Free Agent. Die Zukunft Reichels sei nun geklärt. Laut DEB habe er „in den vergangenen Tagen einen neuen NHL-Vertrag unterzeichnet“.

Eishockey-WM: Reichel vierter NHL-Spieler im deutschen Team

Bundestrainer Harold Kreis zeigte sich „überzeugt, dass er unserem Spiel noch einmal eine zusätzliche Qualität verleihen kann. Das haben auch seine jüngsten Einsätze bei den internationalen Turnieren verdeutlicht. Deshalb war für uns klar, dass wir ihn kurzfristig nominieren werden, sobald die Vertragssituation geklärt ist. Wir freuen uns, dass es noch rechtzeitig geklappt hat.“