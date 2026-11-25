Der Eishockey-Weltverband geht gegen die CAS-Entscheidung juristisch vor.

Nach der CAS-Entscheidung über die WM-Rückkehr Russlands zieht der Eishockey-Weltverband IIHF vor das Schweizer Bundesgericht. Diesen Beschluss des Councils mit dem neuen Präsidenten Franz Reindl gab die IIHF am Mittwoch bekannt.

Der Weltverband beruft sich dabei auf „Sorgen um die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von zwei der drei Richter“, die Russlands Suspendierung aufgrund von Sicherheitsbedenken nach Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine am 30. Oktober aufgehoben hatten.

Die IIHF hatte bereits beim Internationalen Sportgerichtshof CAS Beschwerde eingelegt, weil zwei Richter in den vergangenen Monaten an Veranstaltungen in Moskau teilgenommen haben sollen. Diese war aber abgewiesen worden. Mit dem nächsten juristischen Schritt will der Weltverband offenbar Zeit gewinnen, um eine Umsetzung des CAS-Urteils in der laufenden Saison aufzuschieben.

Auch die EU ist schon involviert

Es betrifft vor allem die WM im kommenden Jahr in Deutschland (13. bis 30. Mai), mehrere Teams um Weltmeister Finnland hatten einen Boykott der Spiele gegen Russland angekündigt, der DEB-Vorstandsvorsitzende Frank Lutz hatte eine Rückgabe der Gastgeberrolle ins Spiel gebracht, die Bundesregierung nannte eine Durchführung mit Russland „sportlich und wirtschaftlich faktisch unmöglich“.

Die Regierungen in Kanada und Tschechien verweigern russischen Spielerinnen und Spielern die Einreise, die U20-WM der Männer in Edmonton und Red Deer (26. Dezember bis 5. Januar) sowie die U18-WM der Frauen in Ostrava (8. bis 16. Januar 2027) finden deshalb ohne Russland statt. Diese Maßnahme will die Bundesregierung mit Rücksicht auf die Münchner Olympiabewerbung vermeiden. Die Europäische Union hatte am Montag angekündigt, im Rahmen eines neuen Sanktionspakets russischen Athleten den Start bei Sportveranstaltungen innerhalb der 27 EU-Mitgliedsstaaten unter russischer Flagge untersagen.

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