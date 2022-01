Eishockey: Landesverband stellt DEB ein Ultimatum und droht mit staatlichen Gerichten

Der DEB spricht von einem "konstruierten Vorwurf" und verweist auf ein Gutachten, das bei der Anwaltskanzlei Verte in Köln in Auftrag gegeben wurde. "Das Ergebnis soll in den nächsten Wochen vorliegen", schrieb DEB-Präsident Franz Reindl in seinem Neujahrsgruß an Verbandsmitglieder.