Eishockey: Deutschland gewinnt zweiten WM-Test gegen Tschechien

In Chomutov gewann das Team von Bundestrainer Toni Söderholm den zweiten Vergleich mit Gastgeber Tschechien am Freitag mit 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Tags zuvor hatte es an gleicher Stelle ein 2:6 gegeben, Söderholm hatte anschließend von einer „Lehrstunde in Sachen Effizienz auf internationalem Level“ gesprochen.