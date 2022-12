U20-WM: DEB-Team unterliegt Tschechien im letzten Gruppenspiel deutlich

Veit Oswald (33.) erzielte am Samstag das Tor für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Den Einzug in die Runde der letzten Acht hatte die deutsche Mannschaft am Freitag (Ortszeit) durch einen 4:2-Sieg gegen Österreich gesichert. Zuvor hatte es eine 2:11-Klatsche gegen Rekordweltmeister Kanada und eine knappe Niederlage gegen Schweden (0:1) gegeben.