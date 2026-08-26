Eisbären-Legende Rankel wird Bundestrainer

SID 26.08.2026 • 20:37 Uhr Bei den Eisbären ist Rankel eine Legende - nun soll er die Nationalmannschaft auf die Heim-WM vorbereiten.

André Rankel wird nach SID-Informationen am Donnerstag als neuer Eishockey-Bundestrainer vorgestellt – an seinem 41. Geburtstag. Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hatte bereits am Dienstagabend zu einer Pressekonferenz im SAP Garden in München (15.00 Uhr) eingeladen, ohne den Namen des Nachfolgers von Harold Kreis zu nennen.

Rankel, gebürtiger Berliner, hat seine gesamte aktive Karriere bei den Eisbären Berlin verbracht. Nach 17 Jahren zwang ihn 2020 eine Schulterverletzung vom Eis. Seit 2023 ist der langjährige Nationalspieler und siebenmalige deutsche Meister bei den Eisbären Assistenztrainer.

Nach der verpatzten Weltmeisterschaft im Mai hatte der DEB den bis 2027 laufenden Vertrag von Kreis, der 2023 bei seinem ersten Turnier noch WM-Silber mit Deutschland gewonnen hatte, mit sofortiger Wirkung beendet. Der 67-Jährige hatte mit dem Vorrunden-Aus in Zürich das dritte enttäuschende Turnier in Folge zu verantworten.