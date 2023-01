Abstreiter über Einzug ins WM-Viertelfinale: „Fällt ein Stein vom Herzen“

Das DEB-Team hatte sich bereits am Freitag durch ein 4:2 gegen Schlusslicht Österreich für die Runde der letzten Acht qualifiziert. Im abschließenden Gruppenspiel am Samstag in Halifax gegen Tschechien, das im Auftaktmatch überraschend 5:2 gegen Rekordweltmeister Kanada gewonnen hatte, verlor die DEB-Auswahl mit 1:8.