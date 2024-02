DEB-Frauen beenden Fünfländerturnier punktlos

Das Fünfländerturnier war die letzte Maßnahme vor der WM in Utica/USA (3. bis 14. April). Dort trifft die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) erneut auf die Schwedinnen. Weitere Gegner in der Vorrundengruppe B sind China, Japan und Dänemark. In den USA feierten die deutschen Frauen im Jahr 2017 ihr bisher bestes WM-Ergebnis. Bei der Endrunde in Plymouth/Michigan erreichte das DEB-Team Platz vier.