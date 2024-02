DEB-Team verliert erneut gegen Slowakei

Auch im zweiten Duell in zwei Tagen hat das junge deutsche Eishockey-Nationalteam gegen Gastgeber Slowakei nach großem Kampf den Kürzeren gezogen. In Zvolen unterlag der Vizeweltmeister mit 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1) nach Verlängerung, am Vortag hatte die von Bundestrainer Harold Kreis aus Perspektivspielern zusammengestellte Mannschaft an gleicher Stelle 2:5 verloren.