Eishockey: Niederlage für DEB-Perspektivteam

Mit einem Perspektivkader hat Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis im ersten von zwei Länderspielen gegen Gastgeber Slowakei eine Niederlage kassiert. In Zvolen unterlag die Auswahl des Vizeweltmeisters nach einem schwachen Schlussdrittel mit 2:5 (0:0, 1:0, 1:5), am Donnerstag (18.00 Uhr) steht an gleicher Stelle das zweite Duell an.