Vier Absagen: Eishockey-Bundestrainer Kreis muss umbauen

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis muss seinen Perspektivkader für die Länderspiele gegen die Slowakei umbauen. Vier Spieler aus dem 24er-Kader sagten ihre Teilnahme an den Partien am Mittwoch und Donnerstag (jeweils 18.00 Uhr/MagentaSport) in Zvolen/Slowakei kurzfristig absagen.