DEB startet WM-Vorbereitung mit acht Vize-Weltmeistern

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis hat acht Vize-Weltmeister für die erste Phase der vierwöchigen WM-Vorbereitung in seinen Kader berufen. Das Aufgebot dürfte sich im Laufe der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Prag und Ostrava (10. bis 26. Mai) allerdings noch stark verändern, wenn die Stars aus der NHL oder die Spieler der DEL-Halbfinalisten zur Verfügung stehen.

Leon Hüttl, Fabio Wagner, Moritz Müller, Samuel Soramies, Alexander Ehl, Wojciech Stachowiak, Justin Schütz und Daniel Fischbuch, die im vergangenen Jahr in Lettland und Finnland Silber gewonnen hatten, führen das Team des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) zunächst an. Neben mehreren Trainingseinheiten stehen zwei Testspiele gegen WM-Gastgeber Tschechien (11. April, 17.10 Uhr und 13. April, 17.10 Uhr) auf dem Programm.

Das Trainerteam um Kreis trifft sich mit den 24 Spielern am Montag in Nürnberg, danach begibt sich die DEB-Auswahl auf den Weg nach Karlsbad/Tschechien. "Sowohl die Tschechen als auch wir haben viele Spieler im Kader, die sich schon in der Frühphase der Vorbereitung beweisen wollen und um einen Platz im finalen WM-Kader kämpfen werden", sagte Kreis.