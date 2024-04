DEB-Team verliert, aber Kreis gewinnt "gute Erkenntnisse"

Die erste Niederlage in der WM-Vorbereitung hakte Eishockey -Bundestrainer Harold Kreis schnell ab.

„Es war kein gutes Ergebnis, aber wir haben gute Erkenntnisse gewonnen“, sagte der 65-Jährige nach dem 0:3 des Vizeweltmeisters in Karlsbad gegen Tschechien , „wir haben manchmal zu sehr versucht, die spielerische Lösung zu suchen, anstatt die Scheibe tief zu spielen.“

Eishockey: Nationalkeeper Ancicka pariert 22 Schüsse

Im zweiten Duell am Samstag (17.10 Uhr/MagentaSport) erhält der Mannheimer Arno Tiefensee im Tor eine Chance.

Zudem will Kreis mehr Zug zum Tor sehen: Wenn sein Team den Puck tief gespielt und dann foregecheckt habe, „hatten wir gute Situationen“. Außerdem müsse man „im Powerplay mehr schießen“. Insgesamt testet Kreis bis zum WM-Auftakt am 10. Mai gegen die Slowakei in Ostrava achtmal.