Kapitän Müller auf dem Sprung in den 200er-Klub

Kapitän Moritz Müller steht vor seinem 200. Länderspiel in der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Mit den beiden WM-Vorbereitungspartien am Donnerstag (19.30 Uhr) in Kaufbeuren und am Samstag (17.00 Uhr/jeweils MagentaSport) in Augsburg gegen die Slowakei stößt der 37-Jährige als zehnter Spieler in einen exklusiven Kreis vor.