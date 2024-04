WM-Vorbereitung: Hungerecker für Fleischer nachnominiert

Die Nationalmannschaft trifft sich am Montagnachmittag in Nürnberg, um die Reise zu den ersten beiden Testspielen in Karlsbad/Tschechien anzutreten. Dort trifft das Kreis-Team am Donnerstag und Samstag (jeweils 17.10 Uhr) auf WM-Gastgeber Tschechien.