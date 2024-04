WM-Vorbereitung: Kahun und Michaelis stoßen zum DEB-Team

"Wir werden in der kommenden Woche weiter an der Struktur und dem Tempo arbeiten, genauso wie an taktischen Details", sagte Kreis. Neben dem Schweizer Sturmduo stoßen für die Länderspiele am Donnerstag (19.30 Uhr) in Kaufbeuren und am Samstag (17.00 Uhr/jeweils MagentaSport) in Augsburg gegen die Slowakei Torhüter Florian Bugl, Verteidiger Mario Zimmermann sowie die Angreifer Parker Tuomie und Joshua Samanski zum Team. Stammtorwart Niederberger und seine Münchner Vereinskollegen sind erst für die nächste Woche mit Spielen in Garmisch-Partenkirchen und Zell am See gegen Österreich vorgesehen.