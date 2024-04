WM-Vorbereitung: Kreis freut sich auf Derbys gegen Österreich

Kreis legt zudem Wert auf die Defensive. Dazu sollen Erkenntnisse aus den ersten Tests gegen Tschechien und die Slowakei umgesetzt werden. Bislang stehen drei Niederlagen bei nur einem Sieg zu Buche. Nach dem Doppelpack gegen Österreich, das zweite Spiel steigt am Samstag (16.15 Uhr) in Zell am See, stehen noch zwei weitere Spiele gegen Frankreich an. Die Weltmeisterschaft beginnt für Deutschland am 10. Mai in Ostrava/Tschechien gegen die Slowakei.