Sturm auf lange WM vorbereitet: Klamotten für "vier Wochen"

Diesmal ist Nico Sturm vorbereitet. „Weil ich aus Amerika gekommen bin, habe ich sowieso einen Riesenkoffer dabei. Die WM kann auch vier Wochen gehen, das ist mir gleich, ich habe genügend Klamotten dabei“, sagte Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm vor der Generalprobe am Montag (19.30 Uhr/MagentaSport) in Weißwasser gegen Frankreich dem SID. Beim sensationellen Silbercoup vor einem Jahr hatte der NHL-Profi schmunzelnd vor dem WM-Finale zugegeben, „seit Tagen dasselbe Paar Socken“ zu tragen, weil er nicht mit einem so langen Turnier gerechnet hatte.

Die erste WM-Medaille seit 70 Jahren hat die Erwartungen vor der diesjährigen Weltmeisterschaft in Tschechien deutlich gesteigert. "Es ist ja auch schön, dass die Leute uns jetzt anders wahrnehmen, aber für uns ist es genau dasselbe Konzept wie letztes Jahr", betonte der Stürmer der San Jose Sharks: "Wir schauen in allererster Linie aufs Viertelfinale. Und dann wissen wir, dass von da an alles passieren kann."