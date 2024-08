Eishockey: DEB-Frauen starten mit Länderspiel-Dreierpack

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen startet mit einem Lehrgang in Füssen und drei Länderspielen binnen 48 Stunden in die Saison. Ab Samstag versammelt Bundestrainer Jeff MacLeod seinen Kader für acht Tage, um die Grundlagen für die kommende Spielzeit zu legen, die ihren Höhepunkt mit der WM in Budweis/Tschechien (9. bis 20. April 2025) erreicht.

"Es ist eine wichtige Maßnahme für uns. Wir alle freuen uns darauf, weil die Saison erneut einige große Highlights mit sich bringt", sagte MacLeod: "Wir werden sicher die Herangehensweise an die kleinen Dinge und Team-Prozesse besprechen und die Grundlagen festigen, damit wir zur richtigen Zeit in unserer besten Verfassung sind."

Am Samstag erwartet MacLeod zunächst 28 Spielerinnen, der Kader wird für das folgende Vier-Länder-Turnier auf 22 reduziert. Dabei trifft das DEB-Team in Füssen am 29. August (16.00 Uhr) auf Frankreich, am 30. August (18.30) auf die Slowakei und am 31. August (14.30) auf Ungarn.